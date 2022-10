Feiringen av rettsstaten er avlyst

41 minutter siden

Justisminister Emilie Enger Mehl vil nedsette et uavhengig utvalg for å granske arbeidet med Baneheia-saken.

Justismordet i Baneheia-saken har skapt krise i rettsstaten Norge. Og verst ute å kjøre er Gjenopptakelseskommisjonen.

Juristforbundets høythengende rettssikkerhetspris for 2020 gikk til Rettsstaten Norge.

Høyesterettsjustitiarius Toril Øie og Presseforbundets Elin Floberghagen tok imot prisen som garantister for at her hos oss står det så bra til.