På toppen i Ap er det alltid noen som blir for fine

32 minutter siden

Carl Jeppesen. Børstebinder, sosialist og flottenfeier.

For borgerlig. For mye på kontor. For fjern for vanlige folk. Børstebinder Carl Jeppesen (1858–1930) fikk høre det samme som Jonas Gahr Støre.

Uten bråk i partiene hadde Norge vært et kjedeligere land. Interne oppgjør fenger alltid. Nesten like fascinerende er de sosiale kravene til lederne. Grasrota skal helst ledes av noen som godt kan være flinke, men også mest mulig alminnelige og like dem selv.

Statsminister og partileder Støre har en pinefull tid. Hovedproblemet nå er krigen i Ukraina og de hårreisende strømprisene. Men folkesnakket har også plass til de gamle greiene som har fulgt Støre i alle år som Arbeiderparti-mann: