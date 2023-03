Det er på tide å kaste en skiftenøkkel inn i ulikhetsmaskineriet

12.03.2023 19:00

Vi vil ha en modell der alle elevene kommer bedre ut. Både flinke realfagsjenter fra Grorud og fremtidens håndverkere fra Vinderen, skriver Raymond Johansen (Ap).

Opptakssystemet i Oslo-skolen reproduserer sosiale forskjeller.

Vi mennesker er forskjellige. Vi kan dyrke ulike interesser, leve forskjellige liv. Ulike og unike mennesker er bra. Ulikhet mellom mennesker er ikke bra. Det første hverken kan eller bør politikere bry seg med. Det andre er et politisk ansvar å gjøre noe med.

Iblant er politiske enkeltsaker de mest effektive til å løfte disse forskjellene på politikk og politikere. Et eksempel er opptakssystemet i Oslo-skolen. Det er en sak som mange mener mye om, som har bølget frem og tilbake lenge, og som gir utslag for mennesker hver dag. Det er ikke rart at vi bryr oss om det.

Les hele saken med abonnement Allerede abonnent? Logg inn