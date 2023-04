Israel – det forvandlede landet

Knapt noe annet land har så dramatisk endret karakter på så mange ulike områder på så kort tid som Israel, skriver Harald Stanghelle. På bildet: Statsminister Benjamin Netanyahu under en tale i november 2022.

Nå markerer Israel sine første 75 år. I løpet av disse årene er det lovede landet blitt til det forvandlede landet.

26.04.2023 15:14

Dette er en kommentar. Kommentarene skrives av Aftenpostens kommentatorer eller fast tilknyttede spaltister. Kommentarene gir uttrykk for skribentens analyser og meninger. Hvis du ønsker å svare på kommentaren, kan du lese hvordan her

«Gjør dere klare for en uavhengighetsdag i nordkoreansk stil», skriver Yossi Verter i den liberale israelske avisen Haaretz.

Det er ikke det storslagne over onsdagens uavhengighetsfeiring han tenker på. Snarere ironiserer den israelske kommentatoren over at en av Netanyahu-regjeringens statsråder truer med å avbryte direktesendingen hvis det dukker opp demonstranter.