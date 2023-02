Norge kan hjelpe Ukraina langt på vei inn i EU

19.02.2023 20:00

Norge har en helt egen mulighet til å ta en lederrolle i kampen om å sikre Ukraina som et velstående vestlig demokrati.

Det er vel og bra at Norge nå, med bred tverrpolitisk støtte, setter av 7,5 milliarder euro til Ukraina. Vi bør riktignok ikke krye oss over å gi bort en knapp tidel over fem år av de ekstrainntektene krigen har gitt oss på 12 måneder. Det setter heller ikke Norge i noen særlig lederposisjon internasjonalt. Til det er beløpet for lavt i det store bildet. EU bruker 18 milliarder bare i år, militærhjelp og EU-lands nasjonale bidrag kommer i tillegg.

