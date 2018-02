Statskanalen forsøker å gjøre søndagsmiddagen vanskelig å svelge når de sammen med en personlig leukemi-historie serverer skremsler i beste sendetid.

«1 av 5 kreftpasienter trenger antibiotika i forbindelse med behandlingen, men antibiotikaresistente bakterier er i ferd med å sette kreftbehandlingen flere tiår tilbake.»

Interesseorganisasjonen Kreftforeningen får i samme innslag fremme sitt budskap om at stadig flere vil risikere å dø av kreft, i stedet som i dag, at de fleste overlever. Personen som har hatt leukemi forteller at han ville strøket med (sic) uten antibiotika.

Rundt 30.000 menn og kvinner får kreft i Norge hvert eneste år. Forsøker NRK å fortelle oss at de kommende titusener ikke kan forvente like gode prognoser som dagens pasienter? At det som gikk bra med naboen i går, kan drepe meg i morgen?

Hva slags skremselspopaganda er dette?

Spikeren på hodet — spikeren i kista

Særs treffende, dessverre. De kunne faktisk tatt mye hardere i.

Bakteriene utvikler resistens raskere enn forskerne utvikler nye antibiotika. Det er et kappløp mot døden, og vi er i ferd med å tape.

Selv med den ypperste av kreftbehandling, med stamceller, stråling eller cellegift, kan mikroskopiske terrorister i en rustning av resistens krype inn under huden og sette pasientens liv på spill. Legene vil stå maktesløse.

Det gjelder ikke bare kreft, selv om årets Verdens kreftdag satte det på agendaen.

Barnefødsler vil bli farligere. Rutineoperasjoner kan bli uaktuelle. Transplanstasjoner likeså. Kjønnssykdommen gonoré kan gjøre babyer blinde. Et lite, tilsynelatende uskyldig, risp i munnviken kan absurd nok bli din dødsdom.

Tverrfaglig konsensus om reduksjon

Det er ikke som at dette er nytt. Helsepersonell, kommentatorer, lederskribenter og politikere har engasjert seg.

Den norske legeforening, Tannlegeforeningen og Veterinærforeningen ba i et felles innlegg folk åpne øynene for bakterietrusselen. Dersom vi ikke reduserer bruken av antibiotika, vil vi bringes tilbake til helsevesenet vi hadde før 2. verdenskrig.

De understreket at legekontoret ikke er eneste port som må stenges for at vidundermedisinens effekt ikke skal forgå. Et nøkternt forbruk både hos veterinærene og i landbruket er like viktig: Resistente bakterier smitter fra dyr til mennesker, og bakterier kan også finne veien til oss gjennom maten vi spiser.

Landbrukets rolle ble også understreket av helseminister Bent Høie i hans tale i anledning kreftdagen. I vår reiser Høie til Kina for å ta kampen der.

Det er bra. Men det er ikke nok.

Vi trenger nye antibiotika. Men det koster

Fem professorer skrev i fjor at «vi må utvikle nye antibiotika, og dette krever store investeringer over lang tid. Men grunnforskningen er underprioritert».

De satte fingeren på problemet: Det er ikke nok å redusere bruken av antibiotika — vi trenger nye. Og noen må betale.

Vi kan ikke gjemme oss. Bakterier bryr seg ikke om landegrenser. Økt reisevirksomhet øker ifølge Folkehelseinstituttet smittepresset mot Norge. Nordmenn som får helsebehandling i utlandet, uansett om det er friskere tenner, en påtrengt operasjon eller nye bryster, risikerer å ta med seg multiresistente bakterier hjem.

Skremselspropaganda? Ja takk.

