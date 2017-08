Velgerne tror ikke på Aps fortelling

Rekken av dårlige augustmålinger satte Arbeiderpartiet før helgen i nervøst helspenn. Så senket skuldrene seg etter Jonas Gahr Støres kritikerroste innsats under mandagens partilederdebatt. Det varte ikke lenge.

Tirsdag kom NRK-målingen som ga Ap bare 27,1 prosents oppslutning. Det ga nytt liv til den debatt Ap-strategene minst av alt ønsker seg i vakgkampen:

Hvorfor når ikke Jonas Gahr Støres budskap frem til velgerne?

Fortsatt er det 25 dager igjen å gjøre det på. Mye kan skje. De politiske vindene kan snu i mange retninger før velgerne skal si sitt. I Ap er det dessuten dem som trøster seg med at disse målingene ikke fanget opp reaksjonene på Støre-Solberg-debattene under Arendalsuka. Det kan fort komme målinger som viser hyggeligere tall for landets største parti, slik Aps egen måling fra i går viser.

Det er nå det begynner, er det beroligende omkvedet.

Bjørge, Stein

Risikosport

Likevel er nervøsiteten stor. For vel er grunnene til Aps lave oppslutning mange og sammensatte. Men den viktigste er den alvorligste:

Nordmenn flest tror rett og slett ikke på Arbeiderpartiets hovedbudskap om at dette er et avgjørende retningsvalg.

Jonas Gahr Støre formulererer det slik: «Jeg tror våre velgere ikke har fått øye på skillelinjene klart nok.»

Og skillelinjene, slik Ap-lederen ser det, er et blåblått samfunn der fellesskapet forvitrer og skattelette går til de rikeste, i kontrast til Ap-modellen, som står for det motsatte.

Det er ikke velgernes ansvar at de ikke har oppdaget hva som står på spill. Snarere er det politikernes oppgave å sette så klare ord og løsninger på det som rører seg i et samfunn, at velgerne ser det.

Kriseretorikk

Arbeiderpartiet snakket mye og lenge om at Norge var et land i krise, utløst av det dramatiske oljeprisfallet for tre år siden. Budskapet var hele tiden at bare et Ap-styre kunne få orden på økonomien og ta hånd om arbeidsløsheten.

Men dette politiske kartet stemte ikke helt med det norske terrenget. Alt er slett ikke på stell, men følelsen av pessimisme og krise er gått over. Slik skapte Ap seg et problem ved å ha satset så sterkt på kriseretorikken. Men slik er det også blitt vanskeligere å få gjennomslag for beskrivelsen av dette som et retningsvalg der svært mye i det norske fellesskapssamfunnet nå står på spill.

Da kan det også bli problematisk å skape forståelse for nødvendigheten av de skatteøkningene Ap nå har satt på den politiske dagsordenen.

Lenge til fasit

Partier som lykkes i valg, har gjerne det til felles at velgerne kjenner seg igjen i beskrivelsen av de utfordringene samfunnet står overfor. Derfor er det så farlig for nettopp Arbeiderpartiet hvis det ikke lykkes med å overbevise velgerne om at det er et retningsvalg som skal skje mandag 11. september.

Her under Arendalsuka presenterte den dyktige tallknuseren og meningsmålingsnerden Johan Gjertsen i Pollofpolls tall som neppe får stemningen til å stige i Ap-leiren.

Med bakgrunnstallene fra en rekke målinger som bakgrunn, er Gjertsens konklusjon at alt tydet på at Aps gode oppslutning etter årsskiftet skyldes at partiet var det som kalles fullmobilisert og derfor risikerte den nedgangen vi nå ser.

Men igjen: Dette er bildet ved begynnelsen av årets valgkamp. Mye vil helt sikkert skje som forandrer dette før fasiten kommer natt til 12. september.

