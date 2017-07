Hagen hadde ikke noe bedre å bruke milliardene på enn seg selv og de andre eierne

Orkla betaler ut over fem milliarder kroner i utbytte etter at selskapet solgte sin halvdel i verdens største produsent av aluminiumsprofiler, Sapa. Det er litt mer enn Orklas gevinst fra det som er årets hittil største, norske finansdeal. Transaksjonen som ble kjent mandag, verdsetter Sapa til 27 milliarder kroner. Kjøperen Hydro ble med dette ifølge Dagens Næringsliv (DN) Norges største private arbeidsgiver, med 33.500 ansatte globalt. Historien om Hydro etter at oljedelen i 2007 ble slust inn i Statoil er fascinerende og har bestått av store opp- og nedturer.

Hagen og familien får en drøy milliard

Som desidert største eier i Orkla med i underkant av 25 prosent, får Stein Erik Hagen og familien nesten 1,25 milliarder kroner i ekstraordinært utbytte. Pengene går inn i familieselskapet Canica. Hagen sier til DN at han helst ikke ville hatt pengene. Hadde det vært opp til ham «personlig» så hadde de «blitt brukt i Orkla til videre investeringer». Det er politisk korrekt av Hagen å si nettopp dét. De ansatte hadde nok også sett at milliardene ble værende i selskapet. Dessuten trenger vel ikke Hagen en ekstra milliard for å få «privatøkonomien» til å gå opp.

Likevel kan dette se ut som en merkelig uttalelse fra Hagen, all den tid han selv er styreleder og dermed sitter på betydelig makt i Orkla. Han kan i stor grad selv ta de viktige beslutningene i selskapet.

Berit Roald, NTB scanpix

Pengene hoper seg opp

Men det vil altså ikke Hagen. Han er konsensussøkende og vil ha de andre aksjonærene med på laget. Han sier at «markedet forventer at en del av gevinsten skal betales ut i utbytte». Orkla har konsekvent betalt ut ekstraordinært utbytte etter salg av store aksjeposter. Selskapet hadde en sterk balanse og muligheter for å gjøre store investeringer også før salget av Sapa.

Så nå hoper pengene seg opp. Orkla har kanskje aldri vært bedre skodd for å gjøre store oppkjøp og strategiske investeringer. Anslag fra analytikerne sier nå at Orkla kan kjøpe for cirka 15 milliarder kroner.

Må vokse ute

Men det er begrenset hvor mye de kan vokse i hjemmemarkedet. Orkla kan ikke kjøpe noe særlig i Norge uten at konkurransemyndighetene vil reagere. I 2012 kjøpte selskapet konkurrenten Rieber & Søn for over seks milliarder. De siste årene har selskapet gjort flere vellykkede oppkjøp i utlandet, blant andre svenske Cederroth som lager helse- og førstehjelpsprodukter, og matvareselskapet Hame i Tsjekkia.

Akkurat nå ser ikke Hagen og Orkla-ledelsen nok gode muligheter for oppkjøp, og selskapet hadde ikke noe bedre alternativ enn å dele ut penger til aksjonærene.

En langsiktig eier

Hagen er opptatt av å være en langsiktig eier i Orkla. Det har han vist helt siden han solgte seg helt ut av dagligvarebransjen i 2004. Kampen om makten i Orkla er en av de viktigste maktkampene i Norsk næringsliv. Den pågikk i mange år og sto mellom Hagen og Jens P. Heyerdahl. Sistnevnte hadde bygget opp Orkla til å bli et konglomerat som drev innen mange forskjellige bransjer, unikt i norsk sammenheng. Anklagen mot Hagen har hele tiden vært at han vil selge selskapet stykkevis og delt, sånn at det ikke blir særlig mye igjen til slutt.

Salget av Sapa føyer seg inn i en lang rekke. Orkla har med Hagen som storeier kvittet seg med selskap etter selskap som ikke driver med merkevarer som vi som forbrukere kjenner. Det eneste store selskapet som fortsatt er en del av Orkla, og som ikke nødvendigvis passer 100 prosent inn selskapets strategi om å bli et rent merkevareselskap, er Jotun. Men Hagen sier at Orkla skal beholde Jotun fordi det er «konsumentrettet virksomhet». Dermed kan han sies å være i mål med strategien om at Orkla skal bli et rent merkevareselskap.