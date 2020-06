Bortføringen og det antatte drapet på Anne-Elisabeth Hagen er en spesiell sak. Ikke bare i Norge, men i internasjonal sammenheng.

To av tre dommere i Eidsivating lagmannsrett mener at det ikke er bevismessig grunnlag for å mistenke ektemannen Tom Hagen for å ha noe med bortføringen eller det antatte drapet å gjøre.