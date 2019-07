Det er ingen skam å snu i tide. Få elsparkesyklene bort fra gatene før enda flere og enda større skader skjer. Eller sørg i det minste for klarere regler som gjør det trygt å ferdes til fots i gatene igjen.

I dag tidlig skjedde det igjen. En person i Asker ble påkjørt. Ikke av en bilist eller vanlig syklist, men av en elsparkesyklist.

AFTENPOSTEN

De kjører på hverandre. De kræsjer med syklister, bilister og gående. De ramler. Noen av dem suser rundt i fylla og får fotgjengerne til å gå rundt med hjertet i halsen.

Hver eneste dag jeg vandrer rundt i Oslo, føler jeg meg utrygg. Jeg er ikke bare redd for å bli meid ned av en elsparkesyklist, jeg er faktisk helt sikker på at det vil skje. Spørsmålet er bare når.

Overser trafikkreglene

Uoppmerksomme og litt for ville syklister har vært en gjenganger i bybildet i årevis. De nye trafikantene på to små hjul er en mye større trussel. Så ille er det nå blitt at vanlig gående seriøst bør vurdere å gå med hjelm for å verne seg mot dem. Denne gjengen som glatt overser trafikkreglene og kjører rundt på fortauer, midt i veien og i gangfelt.

De er nokså lydløse og kan ha en fart på rundt 25 km/t. Selv om det er regler også for disse trafikantene, later det til å være fritt frem overalt for de som ferdes på disse røde og grønne kjøredoningene.

Hver eneste dag skjer det ulykker. Det vil garantert komme mange flere fremover om ikke det settes en stopper for galskapen på to små hjul.

Over to skader per døgn med elektrisk sparkesykkel

Den grønne plage

Tanken var edel, god og nokså fremtidsrettet. Bort med motoriserte kjøretøy, inn med dette nye miljøvennlige alternativet. Elsparkesyklene skulle være en grønn innertier. En praktisk gave til alle som enkelt og kjapt vil ferdes fra sted til sted.

Isteden har elsparkesyklene utviklet seg til å bli en av sommerens største trusler for folkehelsen. Er det ikke sunnere og bedre for miljøet å gå fremfor å stå fra sted til sted?

Latskapen kommer bare til å øke i omfang nå som vi hele tiden får denne muligheten. Folkehelseundersøkelsen i fjor viste at bare rundt halvparten av norske 15-åringer oppfyller helsemyndighetenes anbefalinger om fysisk aktivitet.

Noen som tenkte på det før elsparkesykkelfesten startet?

Bakrusen er verre enn noen kunne forutse. Og verre blir det om ikke noen snart drar i nødbremsen.