Donald Trumps tiltredelsestale går ikke inn i historien som den mest elegante, men den vil bli husket for enkelte strofer, særlig løftet om å stoppe det «amerikanske blodbadet».

Trump tegnet et bilde av et USA der rustne fabrikker ligger «spredt som gravsteiner i landskapet». Altfor lenge hadde andre land fått «plyndre» dem, sa presidenten, men nå skulle det bli satt en stopper for det.