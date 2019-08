Etter at Arbeiderpartiet og Senterpartiet fant hverandre i den rødgrønne regjeringen i 2005, har de ikke sett seg tilbake. De er konstanter i samarbeidet på rødgrønn side. SV kan varsle at partiet like gjerne kan være i opposisjon, men Senterpartiet er alltid med i en Ap-ledet regjering, har fortellingen blitt.

Det blir nok fortellingen inn mot stortingsvalget i 2021 også. Men i høst ligger det an til en aldri så liten krise i forholdet. Den gagner først og fremst Senterpartiet.

Fra by til bygd

Som Aftenpostens skriver i dag, vil Sp ta et godt jafs av de såkalte byvekstavtalene og omgjøre dem til bygdevekstavtaler.

Navnet er godt. Det skaper de perfekte assosiasjonene, sett med Sp-øyne. Akkurat når murringen mot byvekstavtalene når et høydepunkt, kommer Sp inn og sier at de heller vil satse på bygdevekst enn byvekst.

Slik skaper partiet inntrykk av at byvekstavtalene er etablert for å få byene til å vokse, på bekostning av bygdene. Da hjelper det lite at Raymond Johansen og de andre bypolitikerne insisterer på at avtalene er kommet i stand for å håndtere en vekst som uansett kommer. Byvekstavtalene skal sikre at befolkningsveksten i de store byene svelges unna uten at utslippene øker, noe som innebærer kraftig satsing på kollektivtrafikk, sykkel og gange. Bakgrunnen er en demografisk trend som har vært den samme i mange tiår, upåvirket av om Senterpartiet har sittet i regjering, blant annet. Men det spiller ingen rolle nå. Saken blir plutselig om man er for vekst på bygda eller i byen – og da passer det første definitivt bedre inne i tiden sang enn det andre.

Ap kjemper mot Sp

Denne måten å drive politikk på er en suksess for Sp. Motsetningen mellom de store byene og resten av landet er selve forretningsideen til partiet. Og så langt i Erna Solbergs regjeringstid har Ap bare måtte slå seg til ro med at det, om ikke annet, styrker rødgrønn side.

Men nå skjer det noe. Ap ser at Sp riktignok styrker opposisjonen mot Erna Solbergs regjering. Men det skjer på bekostning av Ap. I nord har det gått helt galt, sett fra Youngstorget. Der ligger Sp an til å overta Aps hegemoni på rekordtid. Ap kjemper mot Høyre i de store byene. Men i utallige mange andre kommuner er det Sp som er hovedkonkurrenten. Ap-leder Jonas Gahr Støre mener det er forskjell på å være fiende og konkurrent, men det spørs om nyansen er så lett å gripe for velgerne. For i denne valgkampen skal Ap kjempe også mot Sp.

Kjipe lekkasjer

Dette er blitt bekreftet fordi interne notater har det med å lekke fra Ap for tiden. Det i seg selv er ikke et sunnhetstegn og vitner om et parti som sliter med å samle troppene. Dagens Næringsliv har omtalt to notater, som begge peker på Sp som en viktig motstander i valgkampen. I det første skisseres LOs rolle som hjelper for å vise frem Sps mangler. Det rimer godt med omtalen Aftenposten hadde i juli av at Fagforbundet advarer medlemmene mot å stemme Sp lokalt.

Det andre notatet som har havnet i DNs hender, skisserer hvordan Ap vil legge opp kampen mot Sp i distriktene, med tema som industri og abort. Det siste temaet fremstår mer pussig enn det første, gitt at dette er en kommunevalgkamp, men la gå.

At disse tankene diskuteres i AP er på ingen måte rart. Partiet kjemper mot Sp om innflytelse på alle nivå. Selvsagt finnes det planer for hvordan det skal skje.

Ap fremstår som svakt

Faren for Ap er imidlertid at det fremstår som uheldig og klønete at slike notater tilflyter offentligheten. Partiet ser svakt og desperat ut.

Dessuten gjør det noe med stemningen mellom de to partiene og folkene deres. Støre har vært litt for grei i sin omtale av Sps politikk, noe som har gjort det vanskelig for velgerne å finne Ap i all opposisjonen mot regjeringen. Men det er tross alt bedre å være åpent uenig enn at uenigheten fremkommer i interne notater, sett med Sp-øyne.

Om to år er allting glemt?

Uenigheten er i hvert fall åpen i Raymond Johansens reaksjon på bygdevekstavtalene. Han mener Sp splitter landet. Her står Ap og Høyre sammen om sin motstand mot Senterpartiet. Slik kan Sp fremstå tydeligere, mens Ap kan anklages for å tenke mest på byene, akkurat som Høyre. At byvekstavtalene begrunnes med at nettopp transporten i og rundt byene er avgjørende for at Norge når klimamålene, forsvinner når narrativet er blitt så enkelt.

Mye kommer til å være glemt når valgkampen er over. Men noe vil dukke opp igjen når Ap og Sp skal stå sammen i rødgrønn harmoni inn mot valget i 2012.