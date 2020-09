Trump strammer grepet. Er dette et statskupp i sakte kino?

Selvbestemt abort er ikke det viktigste som står på spill når Donald Trump utnevner ny dommer til høyesterett.

Nå nettopp

Mange frykter at president Donald Trump ikke vil forlate Det hvite hus selv om han taper valget. Presidenten har selv nørt oppunder denne angsten med en lang rekke hårreisende uttalelser.

Natt til torsdag kom det nok et slikt utspill. Denne gangen sa Trump at poststemmene like godt kunne skrotes.