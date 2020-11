Norge trenger en politikk for nedbygging av distrikter

Kan flere jobber redde utkanten? Det korte svaret er nei.

Marvin Halleraker

8 minutter siden

Folk flytter fra utkantene. De siste 20 årene har i gjennomsnitt hver tiende innbygger forsvunnet fra de mest grisgrendte kommunene i landet.

Arbeiderpartiet har nå lansert det partiet mener er det største distriktsløftet siden 1970-tallet. Ap-nestleder Hadia Tajik sier at målet er at folk «skal føle at det er trygt å bo i små og store lokalsamfunn». Ap vil hindre at folk opplever «at de egentlig er tvunget til å flytte inn til en større by». En del av oppskriften: flere arbeidsplasser i distriktene.