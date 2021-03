Snublete start for stor reform

Fullføringsreformen skal sørge for at enda flere fullfører videregående. Da må noe av teorien ut.

Kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby (V) før presentasjonen av stortingsmeldingen om videregående opplæring. Foto: Håkon Mosvold Larsen

I helgen måtte kunnskapsminister Guri Melby (V) gå ut og beklage. Historie er ikke et «mindre» fag likevel. Det er bare færre uketimer med historie på videregående enn i for eksempel norsk, mente hun å si – ikke at faget i seg selv er lite. Det samme kan sies om religion, samfunnsfag, naturfag og geografi.

Det var en uheldig start på debatten. Det er ikke rart at talløse lektorer der ute med hovedfag i historie kjenner pulsen stige når selveste kunnskapsministeren kaller historie et «mindre fag». Så får man trøste seg med at Melby ikke mente det sånn. Det kom bare «HELT feil ut».