Ingen systemer for skolevalg er perfekte. Men karakterbasert opptak er best.

Karakterer, kvoter, lotteri eller bosted? Et karakterbasert system er det som forbereder elevene best på det de har i vente.

Karakterbasert opptak er lett å forstå, mens andre inntaksmodeller ofte er veldig komplekse, skriver Kristin Clemet. Foto: Heiko Junge/ NTB

Kristin Clemet Leder i tankesmien Civita

De som begynner på skolen i Norge, har rett til å gå på nærskolen. Det står i loven.

Kommunene, som har ansvaret for grunnskolen, kan gjerne innføre andre prinsipper i tillegg, men de kan ikke frata elevene denne retten. Kommunene kan for eksempel la elevene få søke seg til andre skoler, og det kan det være gode grunner til at noen gjør.