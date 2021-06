Opposisjonen burde ikke gått så langt. Dette er en krise Sverige ikke trengte.

Sveriges statsminister går av. Annie Lööf burde ikke latt det gå så langt.

Mandag kunngjorde statsminister Stefan Löfven (S) at han går av. Foto: Stina Stjernkvist/TT

28. juni 2021 12:40 Sist oppdatert nå nettopp

Det har rett nok boblet i Riksdagen i snart tre år. Den merkelige konstellasjonen av en regjering på venstresiden med støtte fra høyresiden har ført til en rekke vanskelige kompromisser for statsminister Stefan Löfven (S).

Men så kom kravet fra Annie Lööf (C) om frislipp av leiepriser. Avtalen var en del av den såkalte januaravtalen som lå til grunn for samarbeidet mellom regjeringen og støttepartiene Liberalerna og Centerpartiet i 2019. Lööf ville ha forslaget igjennom for å skape «bedre balanse». Og så viktig var det plutselig at det ble flertall for mistillit mot Löfvens regjering for å stoppe forslaget.