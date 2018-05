Kapitalister i alle land – les Marx!

Karl Marx ville lett ha følt seg fremmedgjort dersom han mot enhver formodning hadde gjenoppstått fra de døde i dag. Forvirret. I stuss over hvem som har fått noe fornuftig ut av tingene han skrev.

For mens statuer av Marx er blitt røsket ned over store deler av den gamle marxist-leninistiske verden – slengt på historiens vrakhaug – ble en fem og en halv meters Marx-statue sist helg avduket midt i sentrum av vakre Trier i Moseldalen i Tyskland, der tenkeren ble født for 200 år siden.

Statuen var en gave fra Kina, en kommunistisk folkerepublikk som i 40 år har dyrket kapitalismen med frapperende råskap. EU-kommisjonens president Jean-Claude Juncker, representant for den frie flyt av varer, tjenester, arbeid og kapital, møtte respektfullt opp ved avdukingen.

– Vår tids store oppgave er å forbedre folkets sosiale rettigheter, sa Juncker ved Marx’ føtter.

akg-images / TT / NTB Scanpix

Fakta: Karl Marx Filosof og forfatter, arbeiderbevegelsens mest innflytelsesrike tenker. Født i Trier 5. mai 1818. Velstående foreldre, seks søsken. Tok doktorgrad i filosofi i Jena, 1841. Utga sitt hovedverk Kapitalen i 1867, med undertittelen Kritikk av den politiske økonomi. Død i London 14. mars 1885.

En relevant raddis

The Economist, et magasin som ikke har vunnet berømmelse for sin venstrevri, fastholder at Marx – til tross for noen sterkt ødeleggende feilvurderinger – var en gigant av en tenker, og nå mer relevant enn på mange tiår.

Han skrev jo vettuge ting om fremmedgjøring, Marx. Dessuten er globalisering og digitalisering de to dominerende trekk i samfunnsutviklingen, det vet enhver som har kjedet seg gjennom de masseproduserte powerpoint-foredragene på arbeidslivsseminarene på konferansehotellene.

Marx var svak på digitalisering, men god på globalisering. Han skjønte tidlig at kapitalen var internasjonal, at den hadde en tendens til å utvikle monopoler og en veldig opphopning av rikdom på stadig færre hender.

Mange tenkte på økonomen fra Trier under den internasjonale finanskrisen for et tiår siden. Marx mente at kapitalismen ville bli innhentet av sin egen logikk og bryte sammen. Hadde han, gud forby, kanskje rett likevel?

GREG BAKER / AP

Bronsemann fant fnugg av gull

Ingen liker å bli misforstått. Feiltolket. Misbrukt. Kanskje er Marx et eksempel i særklasse på en mann som ble rammet av alt dette, der han nå står som halvveis rehabilitert bronsemann på torget i tekkelige Trier.

Vel var Marx en revolusjonær, en mann som så behovet for et proletariatets diktatur i overgangsfasen mellom kapitalismen og kommunismen. Hvordan folkets frihet skulle arte seg i årene etterpå, er det ført innfløkte teoretiske debatter om. I praksis gikk det dårlig. Men økonomiprofessor Kalle Moene skriver i en kronikk i Dagens Næringsliv at Marx var demokrat, en mann “som hele livet kjempet for sosial frihet, politiske rettigheter og ytringsfrihet både som redaktør, journalist og forfatter.”

I det perspektivet kan det ikke uttrykkes som annet enn dypt tragisk at Marx etter sin usle død i London i 1883 skulle få noen fans som kom i skade for å utvikle totalitære regimer som fikk millioner av menneskeliv på samvittigheten.

Det sto dårlig til i Manchester

Hvordan kunne det skje? På hvilke punkter var det Marx tok feil – og bidro til å villede marxistene?

Han publiserte Det kommunistiske manifest sammen med kompisen Friedrich Engels i det europeiske revolusjonsåret 1848. Engels, sønn av en fabrikkeier og storkapitalist, hadde da i en tid rapportert fra de miserable og fremmedgjørende levekårene for det engelske industriproletariatet i Manchester, og fått det på trykk i raddisavisen som Marx redigerte i Köln.

Marx så et grunnleggende motsetningsforhold mellom arbeid og kapital, en arbeiderklasse som ble systematisk utnyttet av dem som hadde eierskap til produksjonsmidlene. Han fant en «basis» og en «overbygning» i samfunnet, i basis fungerte noen økonomiske lover som la føringer for stort sett alt som skjedde i den immaterielle overbygningen – i politikken, jusen, kirken, kulturlivet.

Velferdsstaten var ikke oppfunnet

Så undervurderte han kraften i overbygningen. Han så ikke potensialet i de små skritt og tillempninger, han så ikke hvordan kapitalister og arbeidsfolk og regjeringer i fellesskap skulle tråkle sammen velferdsstaten. Han så ikke til Norge, han forutså ikke møtene i kontaktutvalget og det rørende samarbeidet mellom LO og NHO mellom lønnsoppgjørene, han så ikke fremveksten av den velbeslåtte lønnsarbeideren som fikk seg hytte og badestamp på Norefjell, andeler i aksjefond og en drøm om noen årlige uker i Thailand etter oppnådd AFP.

Marx så heller ikke de andre politiske og sosiale bevegelsene som skulle komme til å sko seg på alminnelige lønnstageres misnøye. Han ville hatt problemer med å skjønne hvorfor industriarbeidere i det amerikanske rustbeltet skulle velge en eiendomsmagnat fra reality-TV som sin president og opprører mot det bestående. Trøbbel ville han kanskje også ha fått med å skjønne fighten 1. mai mellom Sylvi Listhaug og Jonas Gahr Støre om hvem som representerer det arbeidende folk. Men intellektuelt nysgjerrig ville han ha vært.