NATO-øvelsen Trident Juncture, den største siden Den kalde krigen, er nå inne i sin mest intense fase. Samtidig viser Russland muskler.

Russerne varslet først at de ville gjennomføre en missiltest utenfor Mørekysten fra 1. til 3. november, inne i området der NATO øver.

Landet har også varslet at de vil gjennomføre rakettoppskytinger fra ubåt utenfor Finnmarkskysten i neste uke.

Onsdag fløy to russiske bombefly et tokt langs norskekysten til sør for Bergen.

Uvanlig russisk aktivitet

Både NATO og norske myndigheter har avdramatisert hendelsene og gitt uttrykk for at også Russland har rett til å øve sine styrker. Det er en klok tilnærming.

Samtidig er det ingen tvil om at de varslede missiltestene er uvanlig kost. Dette ble bekreftet av Rune Jakobsen, sjef for Forsvarets operative hovedkvarter, tirsdag.

Forsvaret er vant til slike øvelser «nord for Kolahalvøya, i Barentshavet», sa Jakobsen, men han kunne ikke huske sist det hadde skjedd så langt sør som utenfor Mørekysten. «Slik sett avviker det fra et normalmønster», sa Jakobsen.

Også øvelsen utenfor kysten av Finnmark er spesiell. Til Aftenposten sier Jacob Børresen, pensjonert flaggkommandør, at det etter det han kjenner til, aldri har skjedd før. «Det foregikk ikke engang under den kalde krigen», sier Børresen.

Gjør sin misnøye krystallklar

Det at Russland reagerer negativt på NATO-øvelser, er vanlig prosedyre, men denne gangen har de vært mer nærgående og fremoverlente enn mange hadde ventet på forhånd. Noen ser på det som en provokasjon.

Russerne har åpenbart ikke et akutt behov for å trene på å skyte opp missiler utenfor Mørekysten akkurat nå, midt i et område der det allerede er stor aktivitet på grunn av NATO-øvelsen. De kunne like gjerne trent i Barentshavet, slik de pleier.

Snarere handler det om at russerne ønsker å gjøre sin misnøye med Trident Juncture krystallklar. Øvelsen finner sted i et område russerne anser som sitt nabolag.

De vil ha oppmerksomhet rundt sitt eget virkelighetsbilde, der de ser et USA som øker sin tilstedeværelse i Norge, og et NATO som øver på å forsvare seg mot en fiende som i praksis er Russland.

Alt dette passer inn i Vladimir Putins fortelling om at Vesten og NATO er ute etter å ta Russland.

Fare for ulykker

Det er imidlertid viktig ikke å overdramatisere. Ingen tror dette er opptakten til en krig mellom Russland og NATO.

Den største faren er at det kan skje ulykker når NATO og Russland øver så tett på hverandre med skarpe våpen, fly og fartøy. Missiltester går av og til galt.

Senest i august i år var det stor oppmerksomhet rundt en rakett fra 2017 som var savnet etter en oppskyting. Med jevne mellomrom oppstår det også situasjoner der fly og fartøy fra NATO og Russland er farlig nær hverandre.

Ingen av partene er tjent med en situasjon som kommer ut av kontroll, og sannsynligvis går det bra denne gangen også. Men det tryggeste ville vært om rakettskytingen ble unngått i sin helhet.

Og foreløpig gjenstår det å se om russerne faktisk vil gjennomføre øvelsene.

