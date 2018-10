Etter Aftenpostens avsløringer om omfattende juks med reiseregninger er det opplagt at Fremskrittspartiets Mazyar Keshvari ikke kan fortsette i politikken. Han må sitte som vara ut perioden, men deretter bør det være punktum.

Siden 2016 har politikeren fått utbetalt refusjon for reiser som ikke har funnet sted.

Keshvari har levert udokumenterte krav på totalt 36.000 kroner for reiser der det finnes dokumentasjon på at han har vært i hjembyen Oslo – og ikke på reise. I tillegg har han levert krav på tilsammen 116.000 kroner for reiser hvor lokale Frp-ledere eller andre kilder bestrider at han har vært på besøk. Aftenposten kan ikke på nåværende tidspunkt dokumentere at hele denne summen gjelder fiktive reiser, men saken er alvorlig.

Det er ikke snakk om all verden i kroner og øre. Ingen vet hva som ligger til grunn for en slik nedslående kollaps i dømmekraften. At man kan være villig til å ofre karriere og renommé på denne måten når man i utgangspunktet har en godt betalt og prominent stilling, er vanskelig å skjønne. Keshvaris advokat opplyser at Frp-politikeren har hatt en vanskelig situasjon over tid.

Politikeren sier at han nå vil gjennomgå alle bilag og gjøre opp for seg. Det er vel og bra, men det holder ikke. Det er ikke summen i kroner og øre det dreier seg om. Det handler om tillit.

De folkevalgte får lønnen sin fra skattepengene til barnehageansatte og hjelpepleiere, og de får den lønnen for å skape et best mulig samfunn for nettopp dem som betaler den lønnen. Stjeler de fra dem, må de selvsagt gå av. Det er ikke noe å lure på.

Andre politikere har gått av for langt mindre alvorlige ting. Audun Lysbakken (SV) gikk av etter at det ble avslørt at departementet hans hadde utbetalt 154.000 kroner til organisasjonen Jenteforsvaret, som viste seg å være en undergruppe av Sosialistisk Ungdom.

Saera Khan (Ap) måtte gå av etter å ha ringt spåkoner på Stortingets regning. Dette selv om hun gjorde opp for seg etter at saken ble kjent.

Hvorfor er systemet så nådeløst?

Ødeleggende for tilliten

Grunnen til at slikt ikke kan aksepteres, er at det norske politiske systemet handler om tillit. Innbyggerne er villig til å betale store deler av inntekten sin i skatt fordi man har en klokkertro på at midlene forvaltes godt og riktig.

Når politikere viser seg å tuske til seg penger som de ikke har krav på, er det farlig for hele systemet. Mistillit til politikere baner vei for populister.

Deler av Øst-Europa har politikere som går til valg utelukkende på å love at de ikke skal være korrupte, og når de først blir valgt, er det første de gjør å berike seg selv. Sånn vil man ikke ha det. Det er fullstendig ødeleggende for et fungerende demokrati.

Det tillitssamfunnet vi har, er det svært få av i verden. Tillit, sies det, ankommer til fots og drar til hest. Det er nesten umulig å bygge opp, men svært lett å rive ned.

Det er ingen piknik for en helt vanlig borger å bli tatt i snusk. For beløp av denne størrelsesordenen må man ikke bare betale tilbake beløpet man urettmessig har tiltusket seg, man må i fengsel også.

Svært lite korrupt

Slik er systemet, og de aller fleste synes det er greit. Det er ikke mye behov for kontroll, for folk flest er samvittighetsfulle og gjør som de skal. Samfunnskontrakten her i landet er tykk. Norge ligger på sjette plass på listen over de minst korrupte landene i verden.

Derfor er det ikke mye rom for tilgivelse når en folkevalgt blir tatt i snusk. Det bryter med en høyst rimelig forventning om at de som lager lovene, følger dem selv.

Det er ikke minst tilfelle for politikerne fra et parti som i andre sammenhenger hevder seg å være på lag med folk flest. Folk flest sitter igjen med en ganske liten del av inntekten sin etter å ha betalt skatt og deretter avgifter. Den skatteviljen er helt avhengig av tillit til at pengene forvaltes på en fornuftig måte.

Administrerende direktør i Revisorforeningen, Per Hanstad, tar nå til orde for å endre det tillitsbaserte systemet for reiseregninger på Stortinget, der representantene får lov å levere egne reiseregninger uten at det godkjennes av en overordnet, og uten dokumentasjon.

Å innføre strengere kontrollmekanismer fremstår i lys av denne saken som en god idé – selv om det beste ville være at det var unødvendig.