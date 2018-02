Så brast meslingeboblen igjen.

Etter at rekordfå fikk den såkalte barnesykdommen i Europa i 2016, steg antall meslingtilfeller med dramatiske 300 prosent til i fjor.

Tre personer, hvorav to barn fra Oslo, er smittet. Ingen av de tre er vaksinert. Den ene er en helsearbeider fra Buskerud, og de to andre tilfellene dreier seg om et søskenpar fra Oslo, meldte Folkehelseinstituttet onsdag kveld.

Sykdommen kunne vært utryddet, men vaksinemotstand gjør smittespredning mulig. Det ifølge Verdens helseorganisasjon.

En del vaksinemotstandere er reddere for bivirkninger enn for mangel på virkning. Frykt er effektive skylapper, og den som utfordrer frykten kan bli en rød klut.

«Hva om det var deg!»

I årevis har jeg skrevet om vaksiner, snakket i debatter om vaksiner, holdt foredrag, blogget, vært på TV, instagrammet og snappet om vaksiner. Om hvor viktige virkningene er, og hvor uviktige birkningene er i forhold.

Mange lukker ørene. En del reagerer med sinne.

«Du vet ikke hva du snakker om!» «Hva om det var deg!» er av de mest siviliserte tilbakemeldingene.

Mine fakta taper for deres fortellinger — også de som først og fremst er fantasier. At vaksiner forårsaker autisme, er et slikt eksempel.

Ikke hør på denne 1

I utgangspunktet skal ikke anekdoter ha all verden å si. Statistikken forteller oss det viktigste, som udiskutabelt er dette: følg vaksineprogrammet.

Men for den gode saks skyld: Her er en personlig beretning om bivirkning.

Bivirkningsrammet, jeg?

Etter at det brøt ut kikhoste blant barn i en bydel i Oslo, gikk Folkehelseinstituttet ut med en anbefaling om at voksne burde ta vaksine mot difteri, ekte krupp, stivkrampe og polio. Hæ, tenkte jeg. Tok vi ikke den da vi var små?

Men ikke alle vaksiner varer livet ut. Akkurat denne må friskes opp hvert tiende år. Kikhoste spres lett via dråpesmitte. En tur på trikken i rushet en kald morgen holder med andre ord i massevis for å ta med en dose i kroppen.

Selve sykdommen starter gjerne med forkjølelseslignende symptomer som hoste, feber og rennende nese. Etter en ukes tid er kjennetegnet kraftig hoste med kiking, eventuelt med brekninger eller oppkast. Dette fristet ikke veldig.

Ikke hør på denne 2

Stikket gikk fint, fikk tid til å ta en selfie og snappe «big pharma i arma», samme prosedyre på andre siden, og jeg var ikledd en usynlig rustning mot mikroskopiske fotsoldater.

Så ble det kveld. Og da kom smertene.

Jeg trakk genseren over hodet med en absurd anstrengelse, og fant en bankende øm og lyserød overarm.

I et helt døgn etter vaksinen var stikkstedet vondt og rødt. Kanskje vondest var det i ironinerven. Etter alle disse årene med kamp mot vaksinemotstand, så var dette takken?

Virkningen er viktigere enn bivirkningen

Så ja, kjære vaksinefrykter, jeg har fått kjenne bivirkning på kroppen. En av de aller vanligste. Og det var så veldig, veldig verdt det.

Fordi vaksiner virker, er ikke sykdommene de beskytter mot framtredende i Norge nå. Men de er ikke borte. Bakterier og virus bryr seg ikke om landegrenser.

Meslingene har på ny meldt sin adkomst. Det ildnende utslettet bør være all den røde kluten skeptikerne trenger.

Med økt reisevirksomhet til og fra områder hvor sykdommene fortsatt eksisterer, kan vi gjeninnføre sykdommer vi trodde vi hadde utryddet.

Eller vi kan ta en dose farma i arma.

