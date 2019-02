I Bergen har de fått sin bybane. Den er en suksess som transportmiddel, men en politisk tragedie.

Bybanen har til tider omgjort bystyret til en barnehage, for å låne Sylvi Listhaugs uærbødighet. Spørsmålet om trasévalg gjennom sentrum endte med et sprengt byråd og valgnederlag på borgerlig side. Bybane over nasjonalklenodiet Bryggen ble til slutt valgt med 29 mot 28 stemmer, fordi store deler av Arbeiderpartiet stemte mot sin egen overbevisning.