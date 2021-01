Frps drømmeparti i utlandet skrumper inn i kokende oppvaskvann

Frps drømmeparti i utlandet skrumper inn i kokende oppvaskvann.

Sylvi Listhaug (Frp) besøkte sin daværende kollega i Danmark, utlendings-, integrerings- og boligminister Inger Støjberg (V), i valgkampen 2017. Foto: Morten Uglum

Odd Inge Skjævesland journalist og forfatter

9 minutter siden

Tenk deg at Carl I. Hagen hadde vært Norges statsminister to ganger, men så meldte han seg ut av Fremskrittspartiet og vurderte å starte et nytt parti. Samtidig kastet Siv Jensen nestleder Sylvi Listhaug, som ble stilt for riksrett.

Sånn er livet i danske Venstre, Frps drømmepartner utenfor Norge.