Denne uken har vi lansert Aftenpostens valgomat. Her får du et innblikk i hvordan den lages.

Det nærmer seg et nytt valg, og alle store mediehus presenterer sine valgomater. Noen stiller seg undrende til noen av påstandene man skal ta stilling til.

Jeg skal gjøre et forsøk på å forklare tankegangen bak utvalget av dem i Aftenpostens valgomat.

Påstandene må skille partiene

Dersom man hadde valgt en påstand om at eldreomsorgen burde få tildelt mer ressurser, ville de fleste sagt seg helt enig. Det ville alle partiene ha gjort også. Ergo vil en slik påstand være ubrukelig i en valgomat.

Det viktigste med valg av påstander, er altså om de skiller partiene godt nok: høyresiden fra venstresiden, Rødt fra SV og Høyre fra Frp – for å nevne noen.

Når det f.eks. er mange klimarelaterte påstander, er forklaringen at her er partiene sterkt splittet. Det er de i mindre grad om kulturspørsmål.

I tillegg til at påstandene skal splitte partiene, bør de være enkle å ta stilling til for flest mulig.

Er man uenig i alt, vil man kanskje føle seg litt snytt?

Etter at påstandene er valgt ut, er det lurt å sjekke om det er en skjevhet partiene imellom når det kommer til antall «uenig» og «enig». Noen vil nok mislike at de er uenig i alt og da ender med f.eks. KrF, Rødt eller MDG. Spørsmål speilvendes slik at det skal bli noenlunde like mange ganger man kan trykke på «enig» uansett hvilket parti man tilhører. Det skjer ved at påstanden «formuesskatten bør økes», endres til «formuesskatten bør settes ned».

Kontrollsjekk med partiene

Årets valgomat er sjekket med «partiprogramnerder» i de ni partiene på Stortinget. En utfylt versjon vises alle. De bes om råd, og de kommer med tips. Det er nyttig.

Men noen av tipsene er det vanskelig å ta hensyn til. Det kan være utsagn à la «den problemstillingen passer ikke oss» eller « hvis du legger til for å få mer penger til velferd, etter en påstand om å øke formuesskatten, vil flere være enige». Spørsmålene bør i minst mulig grad være ledende.

Men også her finnes det unntak. Noen er mot EØS-avtalen fordi de mener det beste er å bli medlem i EU. Andre er mot den fordi de mener den knytter oss for sterkt til EU. Uten en «hale» her, risikerer man at velgerne i både Høyre og Venstre inntar samme standpunkt som SV, Rødt og Sp.

Hva er viktig?

I tillegg til at valgomaten er et stort regneark med påstander og markeringer av partienes standpunkt til dem, markerer vi hvilke saker som er viktige for hvert parti. Det gjør det mulig for dem som tar valgomaten å markere noen saker som spesielt viktige. Det teller med når utregningene gjøres.

Jeg har hatt hovedansvaret for innholdet i valgomaten Men uten flinke kolleger som Torstein Ringnes, som får alt det tekniske til å fungere og gjør om min vekting til tall og regnestykker, ville det hverken blitt en brukbar eller brukervennlig valgomat.

Vi har gjort alt etter beste evne. Det betyr ikke at alle får det resultatet de mener er riktig. En hovedforklaring på det er at man kan ha aversjoner mot partier som knyttes til alt fra bønder og «rikinger» til sosialister, kristne eller miljøvernere. Det tar ikke valgomaten hensyn til.