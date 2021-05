Elleville Frp er tilbake

Siv Jensen går av. Tilbake sitter et parti med dårlig stemning.

Det må være tidenes mildeste leder av Fremskrittspartiet som deltar på landsmøtet i helgen. Allerede i 2005 ble det sagt om Siv Jensen at hun var blitt «mildere med årene». I 2017 sa hun det selv: «Jeg har blitt litt mildere med årene.» Og i februar i år, da hun kunngjorde at hun ville gå av som partileder, var hun blitt enda mildere: «Jeg har blitt litt mildere med årene», sa hun til VG.

Da er det kanskje på tide å sende stafettpinnen videre. Og hun som skal ta over stafettpinnen, er ikke kjent for å være mild. Sylvi Listhaug er så drøy at hun endte sin justisministergjerning med å si unnskyld 17 ganger fra talerstolen i Stortinget.