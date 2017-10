Det er nok ikke den viktigste forskjellen på regjeringsvennlige og regjeringskritiske partier, men det er likevel påfallende: Mens Arbeiderpartiet, SV og Senterpartiet kjørte stø kurs fra valgkampen i sin kritikk av Regjeringens totalt mislykkede politikk på samtlige områder, benyttet både Venstre og KrF taletiden etter finanstalen til å gratulere finansminister Siv Jensen med et gjennomgående godt budsjett.

KrFs Kjell Ingolf Ropstad sto frem med solid samarbeidsånd og skrøt av gode vekst- og sysselsettingstall. Hadde vi ikke visst bedre, kunne vi trodd partiet hadde en samarbeidsavtale med Regjeringen.

Varm mottagelse fra Venstre og KrF

Det har KrF ikke, og det har heller ikke Venstre. Men budsjettdagen ble dagen der KrF valgte å vise frem hvorfor partiet gikk til valg på Erna Solberg (H) som statsminister.

Mens Terje Breivik tidligere har frest fra talerstolen og fremstått som Solberg-regjeringens sterkeste kritiker, var han nå mild som en sommervind. Slik det fremsto i Stortinget i torsdag rundt lunsjtider, er det kun småtjafs som skal til for å finne frem til budsjettenighet.

Ja, kanskje blir det femte samarbeidsbudsjettet, det uten en samarbeidsavtale i bunn, det enkleste å bli enig om.

Ingen provokasjoner fra Regjeringen

Det skyldes ikke bare at Venstre og KrF åpenbart har bestemt seg for å vise frem samarbeidsånd. Det skyldes også at Regjeringen ikke gjør veldig mye for å provosere.

Mange regjeringer foreslår de mest upopulære kuttene tidlig i regjeringsperioden, slik at de er ferdige med kjeften i god tid innen neste valg.

Det gjør ikke Regjeringen nå. Budsjettet er så nøytralt og gjenkjennelig i prioriteringene at det knapt er mulig å merke at det har vært valg.

Har tatt hensyn allerede

Dessuten ligger det allerede lassevis med KrF- og Venstrepolitikk i budsjettforslaget. Venstre kan glede seg over tungt gjennomslag i gründerpolitikken og videreføring av gjennomslag i klimapolitikken.

Stein Bjørge

Skolepolitikken har fremdeles tydelig Venstre-stempel. Denne gangen fant Breivik det heller ikke nødvendig å kritisere rammen spesielt sterkt, noe som forklares av en relativt beskjeden økning i oljepengebruk.

Forutsigbare nederlag i emning

Uenighetene som ligger der, er foreløpig av den forutsigbare sorten. Det betyr at Regjeringen nok aner hvor det bærer, hvilke slag som tapes.

Den såkalte Tesla-avgiften er den som har utløst mest kjeft til nå, og blir kanskje ikke noe av. Selv om flere partier, som Sp, Ap og også KrF har snakket om behovet for å differensiere avgiftsfesten for elbilkjøper, varslet både KrF og Venstre at de vil gå imot dette forslaget.

KrF er skatteklasse 2s varme forsvarer, og Regjeringen er sannsynligvis innstilt på å ofre et fornuftig forslag om å kutte skatteklassen for å få KrF med på laget også denne gangen.

Bistandsprosenten, som KrF har blant sine topp tre saker, skal sikkert også forhandles om. Her nytter det neppe å forklare hvorfor slike prosentmål blir helt absurde når BNP-anslagene utvikler seg på en måte som gjør at bistandens andel av BNP faller.

Summene blir ikke nødvendigvis mindre, men prosentandelen blir det.

Endringer i dagpengeberegningen for arbeidsledige får sterkt kritikk fra flere hold, og også noe KrF varsler at partiet vil ta opp i forhandlingene.

Kommer overraskelsene?

Så vet vi at det kan dukke opp forslag i budsjettet, som de finanspolitiske talspersonene rett og slett ikke visste om da de sto på talerstolen i Stortinget i dag, som skaper problemer.

Det har skjedd før. Men foreløpig må statsminister Erna Solberg (H) kunne si seg fornøyd med at statsbudsjettet kan bli neste steg i fortsatt blå styring av Norge.