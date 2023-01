Det er vaskekte propaganda, ikke sannhet

17.01.2023 19:35

President Vladimir Putins fortelling om krigen i Ukraina hører ikke hjemme i norske lærebøker side om side med fakta.

Det er bra å ha et åpent sinn. Men ikke så åpent at hjernen faller ut.

Se for deg at du er 16 år gammel og går første år på videregående. I sekken har du en lærebok i samfunnskunnskap. Der får du i oppgave å lese to tekster om Ukrainakonflikten. Nærmere bestemt Russlands annektering av Krym-halvøya i 2014.

Den ene historien er en «provestlig» fremstilling, står det. Der har Russland brutt folkeretten ved å invadere og annektere Krym. Flere tusen mennesker er blitt drept. Ukrainas sjanser til å skape ny utvikling og velstand er i stor grad blitt ødelagt på grunn av Russlands innblanding.

