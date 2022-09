Bare Ipad fra første klasse var aldri meningen

Kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) vil ha en plan for digitaliseringen av skolen.

Ingen regjering har ønsket å kaste bøkene ut av skolen. Statsråd Tonje Brenna gjør klokt i å be om en plan for bruk av skjerm.

Første skoledag er en stor dag. Ikke bare for barna, men for foreldrene også. Mange av barna er bare fem år gamle når de setter sine ben i skolegården for første gang. Åh, den klumpen i magen når barnet løfter den altfor store sekken opp på de spede skuldrene! En blytung sekk full av bøker.

Nei da, ta det med ro. Sekken er ikke lenger full av bøker. Mange steder er det bare et halvkilos nettbrett som dingler og slenger oppi den store sekken, sammen med matpakken og bananen. Skolen er en såkalt 1:1-skole, der hver eneste elev får et nettbrett som de skal bruke på skolen og hjemme. Det er mange slike skoler her i landet.