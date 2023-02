Xi har hele tiden fortalt oss hva han vil. Vi har bare ikke hørt etter.

12.02.2023 20:00

Kinas president Xi Jinpings ideologi er førende for hva han gjør, og den er førende for kommunistpartiets utvikling, skriver Marianne Marthinsen.

Vi bør forstå at håpet om et Kina i fredfull utvikling mot et liberalt demokrati må parkeres for godt.

«Butikk er også politikk, og vi må ikke gjøre samme feil som vi gjorde med Russland overfor Kina. Det er farlig å gjøre seg avhengig av autoritære regimer.» Sitatet tilhører Natos generalsekretær Jens Stoltenberg, og han fremførte det fra scenen på NHOs årskonferanse i begynnelsen av januar. I salen satt hele den norske politiske eliten og nikket sammen med de viktigste næringslivslederne i landet. Det mest slående med seansen var ikke måten Jens Stoltenberg ordla seg på, men hvor lite kontroversielt budskapet hans ble oppfattet å være.

Spol tilbake til desember 2016. Statsminister Erna Solberg kunne proklamere at den betydelige diplomatiske innsatsen for å normalisere Norges forhold til Kina hadde lykkes. «Den norske regjeringen roser sterkt Kinas historie og enestående utvikling», kunne verden lese i en felles uttalelse fra de to landene.

