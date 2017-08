Har man den minste kjennskap til norsk fotballøkonomi, vet man at det er grunn til å være skeptisk når en ny stadiondrøm skal bli virkelighet.

Det aller meste går på dunken. Oftest blir det offentlige sittende med regningen til slutt, gjerne etter allerede å ha strukket seg langt ved tidligere anledninger. Viking fikk ikke bare gratis tomt, men også 50 millioner kroner av Stavanger kommune da Viking stadion ble ferdigstilt i 2004.

Spol 13 år frem, og den kriserammede klubben håper nå at kommunen kjøper stadion av dem for å redde dem fra konkurs. Fredrikstad, Bodø/Glimt, Stabæk og Start er bare noen av klubbene som har lignende historier.

Er man uinteressert i fotball må det fortone seg ytterst provoserende at politikere kaster penger etter håpløse prosjekter hos idrettslag gang etter gang etter gang.

Alarmklokkene ringer

Slikt vil ikke skje med Vålerenga stadion, er vi blitt forsikret. 18.000-setersarenaen på Valle Hovin står ferdig og klar til bruk 1. september. Ni år er gått siden Arbeiderpartiet, Fremskrittspartiet og SV bestemte seg for å forære klubben tomtearealer verdt minimum 200 millioner kroner, som gjorde at stadionet kunne realiseres.

Angivelig er stadionprosjektet økonomisk trygt fordi kommunen skal leie blant annet skolelokaler der i 25 år. Dessuten står det i den detaljert avtalen om tomtegaven at «Oslo kommune ikke pålegges noen form for økonomisk forpliktelse eller risiko».

Jeg tillater meg imidlertid til å ha mine tvil. Én måned før Vålerenga flytter inn i sin nye lekegrind, er det noen alarmklokker som ringer.

Direktøren for Vålerengas nye stadion: – Alt du ser her, kan vi tjene penger på

Ønsker enda flere boliger

For eksempel er den detaljerte avtalen allerede brutt. Rett før sommeren – i ekspressfart og mot fagetatenes råd – valgte bystyret å overta ansvaret for ombyggingen av veien ved stadion, som Vålerenga hadde forpliktet seg til å bygge. Kostnaden på 25 millioner kroner belastes nå skattebetalerne i stedet.

Vålerenga ønsker også nå å få regulert bygging av ytterligere 60–70 nye leiligheter på et friområde ved stadion.

Dette vil også være mot alle fagetaters råd. Planen strider mot kommuneplanen, leilighetene vil være sterkt utsatt for forurensning og støy, og Vålerenga har ikke tilbudt erstatningsareal for friområdet som blir borte.

Reguleringsforslaget skyldes at stadionprosjektet er i økonomiske problemer, eller har en «prekær likviditetssituasjon», som Vålerenga-partner NCC formulerer det. Årsaken er hovedsakelig at tomten har vist seg å ha mye dårligere grunnforhold enn antatt.

Avtalen er imidlertid klar på at slike forhold er Vålerengas ansvar, fullt og helt.

Mye politisk velvilje

Byrådet, ledet av Vålerenga-patriot Raymond Johansen, har instruert Plan- og bygningsetaten om å hurtigbehandle begge sakene. Han er for øvrig langt fra den eneste med et nært forhold til klubben hverken i Arbeiderpartiet eller bystyret, uten at det i seg selv er klanderverdig.

Velviljen dette innebærer kan likevel være med på å forklare hvorfor Vålerenga har fått lov å selge boligtomter for 300 millioner kroner, slipper å bygge om veien, har fått kommunen som langsiktig leietager og kanskje får lov til å bygge enda mer.

Muligens ender det der. Men stadionet er belånt med nesten 400 millioner kroner. Det er risiko forbundet med slikt, og hvorvidt folk kommer på kamp har nå en gang innvirkning på stadionets økonomi.

Som Vålerenga-supporter krysser jeg fingrene, men hva skjer om Vålerenga skulle rykke ned? Kan det være at elitelaget ikke vil ha råd til å spille på egen stadion, siden topplaget er pålagt å betale markedsleie? Og hvor lang tid det vil gå i en krisesituasjon før kravene kommer om at kommunen må skyte inn kapital ved å kjøpe stadion, siden avtalen forbyr Vålerenga å videreselge hele eller deler av stadion til private?

Se 360-video av Vålerengas nye hjem: Klanen får Norges største ståtribune

Gir etter for nye behov

Noen mener at tomtegaven i seg selv var en politisk skandale, fordi én av mange idrettsklubber i byen fikk særbehandling. Jeg er ikke enig. Byen får et nytt idrettsanlegg og et underutviklet område blir transformert. Først når andre klubber får avslag på tilsvarende prosjekter kan man snakke om en reell forskjellsbehandling.

Men en forutsetning for at tomtegaven prinsipielt kan forsvares, er at den ikke omdannes til et kontinuerlig sugerør. Politikerne kan ikke gi etter for ethvert nytt behov Vålerenga mener å ha.

Det har startet dårlig. Strengt tatt burde kommunen ha satt foten ned allerede. Bystyret bør i hvert fall gjøre det når det gjelder de nye leilighetsplanene.

Vålerengas økonomiske problemer er Vålerengas problem, ikke kommunens. Selv om det finnes folk på Rådhuset som virker å ha vanskelig for å se forskjellen.