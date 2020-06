Dette er hovedtrekkene hvis man skal oppsummere hvordan koronaen har preget Aftenpostens debattflater de tre siste månedene.

Når kohort er blitt et helt vanlig ord for barn i barnehager, forstår man at det er aksept for å være smal og dykke dypt. Og det forsøkte vi å gjøre i innlegg og kronikker da Norge stengte ned 12. mars. Hva er det som skjer? Hvorfor skjer det? Og ikke minst: Hva er det grunn til å tro vil skje fremover?