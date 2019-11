ANONYMOUS / AP

Det som frustrerte min far mest, forteller han, var at han måtte si opp folk som ikke hadde gjort noe galt. De hadde jobb i kraft av sitt medlemskap i kommunistpartiet, ikke fordi de produserte noe, men slik var nå systemet i Øst-Tyskland.

I åtte måneder av 1990 og 1991 reiste far, norsk økonom med tysk utdannelse, rundt som en av markedsøkonomiens agenter i et land som brått opphørte å være en planøkonomi.

Han var innleid av Treuhandanstalt, en institusjon som fra 1990 til 1994 endevendte statseide virksomheter i øst. De skulle omorganiseres og selges, hvis de hadde en sjanse i markedsøkonomien, eller legges ned.

Ofte måtte far vende tommelen ned for bedriftene. Selv om han vendte tommelen opp, ventet store prøvelser. Han husker skuffelse og sinne.

I det tidligere Øst-Tyskland (DDR) er Treuhand fortsatt et skjellsord. Høyrepopulistiske Alternativ for Tyskland (AfD) krever en egen granskingskommisjon.

Dette er noe av bakteppet når Berlin lørdag opplever fester og markeringer overalt, konsert ved Brandenburger Tor, sikkert fyrverkeri. Berlin-murens fall 9. november for 30 år siden skal feires, nok en gang.

Det var mye hurra i 1989, lite hurra senere. Fortsatt er arbeidsledigheten og lønningene lavere i øst. Fortsatt snakker en del i vest om «Ossis» som utakknemlige, sutrete og fremmedfiendtlige. Når mange stemmer på fløypartier til høyre og venstre, er årsaken angivelig en iboende toleranse for det antidemokratiske. Mange østtyskere føler seg som annenklasses borgere, ifølge en måling.

Problemet er egentlig at de i vest ikke skjønner problemet, mener journalist Jochen-Martin Gutsch, født i Øst-Berlin i 1971, i en artikkel i Der Spiegel.

Diktaturet i DDR har vært dødt i 30 år, minner han om. Det er ikke det som preger østtyskerne, mange levde ikke under det engang. De preges av årene etter murens fall.

Formet av Wirtschaftswunder

Vesttyskerne ble formet av etterkrigstidens sosiale markedsøkonomi, Wirtschaftswunder, en formidabel, eksportdrevet økonomisk vekst.

Østtyskernes møte med kapitalismen kom på 1990-tallet med Treuhand, massearbeidsløshet og stagnasjon.

Det nye Tyskland brukte store ressurser i øst, blant annet til infrastruktur og økonomiske støtteordninger, men destruerte alt som ikke holdt vestlige mål, ikke bare selve diktaturet.

Hva skjer med mennesker som får kassert sin historie, sine livserfaringer, sine seire i idretten (doping!), sin kunst (propaganda!), sine arbeidsplasser – alt?

Takknemlighetsgjeld

Wolf Biermann, venstreintellektuell visesanger og østtysk opposisjonell, har et annet perspektiv. Han understreker at det nye Tyskland gjorde mye for å hjelpe. Østtyskerne har høyere levestandard enn før, tross alt, samt mye større frihet.

Slik Biermann ser det, står østtyskerne i takknemlighetsgjeld. Den tynger mange, bevisst eller ubevisst, men den bør ikke tynge.

Det var nemlig de i øst som måtte betale prisen for Nazi-Tysklands sammenbrudd.

Det vanlige er at stater som driver angrepskrig og påfører menneskeheten uhyrligheter, som Adolf Hitlers Tyskland, straffes når nederlaget kommer.

Østtyskerne måtte lide

Vest-Tyskland, derimot, ble etter krigen omfavnet av Marshallhjelpen, EF og NATO. Den politiske stabiliseringen og økonomiske oppturen kom på rekordtid.

I den delen av Hitlers ruinhaug Sovjetunionen okkuperte i 1945, ble det derimot undertrykkelse og trange kår.

«Det er bare rettferdig at vesttyskerne investerte så mye», sier Biermann.

Problemene virker dype. Også studentene, alle født etter 1989, har en mental mur mot øst. Selv om lærestedene i vest er overfylte, søker få mot dem i øst, heller ikke de som er født der, selv om institusjonene kan ha like god standard.

Synkende ledighet

Det finnes lyspunkter. Ja, arbeidsledigheten i øst er høyere enn den i vest, men den er mye lavere enn før. Nå er den på 6,5 prosent. I 2005 lå den nær 19.

Dessuten er det tegn til at det kulturelle skillet overvinnes. Tyskere i vest begynner å oppdage og anerkjenne billedkunst fra DDR-tiden. Det viser seg at ikke alt var propaganda likevel, men dette krever litt innsats for å forstå.

Men Treuhand, altså. Traumet forblir. «Plutselig kom det en fra Düsseldorf [i vest] og sa at bedriften deres, ikke var noe verdt», sier historiker Marcus Böick.

Eller fra Stavanger, kan man tilføye.

Trenger diskusjon

Böick skisserer de to versjonene som fortsatt eksisterer. Den ene handler om at Treuhand gjorde det som trengtes. DDRs kommunistdiktatur og møllspiste planøkonomi måtte bort. Den andre versjonen handler om Vestens og kapitalismens hensynsløse agenter, som bare valset over folks liv.

Historiker Böick mener sannheten ligger et sted mellom ytterpunktene, men at dette er noe tyskerne ikke har diskutert ordentlig. Tiden er overmoden for å snakke mer om erfaringene etter Berlin-murens fall og mindre om diktaturet forut, mener han. Da kan det endelig bli tysk samling.