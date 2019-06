Når neste krise kommer, kan norske banker ta en større støyt enn mange av konkurrentene i utlandet. Men hadde det vært opp til næringen selv, ville det ikke vært sånn.

Stridens kjerne er denne: Etter finanskrisen ble det over hele verden innført nye krav til hvor solide bankene skulle være. Norske myndigheter la seg på en strengere linje enn endel andre europeiske land, og finansnæringen har ment at det har gitt dem en konkurranseulempe. Dystre beskrivelser av hva det kunne medføre for norsk økonomi og norske forbrukere, har kommet på løpende bånd.