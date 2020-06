En verden vaklende på vei ut av koronakrisen. Det er trolig status når Norge tar plass i Sikkerhetsrådet i FN januar 2020. Onsdag kveld ble det klart at vi vant det prestisjetunge vervet foran Irland og Canada.

Det var en stor seier for regjeringen, spesielt for statsminister Erna Solberg og utenriksminister Ine Eriksen Søreide. Begge har lagt ned mye arbeid med å bygge relasjoner med andre land for å få en plass ved bordet.