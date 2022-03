En svært ulydig bikkje

8 minutter siden

Vladimir Putin og Xi Jinping har gjennom ti år dyrket frem et nært forhold.

Xi Jinping var neppe forberedt på Russlands invasjon i Ukraina.

Statsledere over hele den vestlige verden spør seg hva de kan gjøre for å stoppe Russlands angrep på Ukraina. Ideelt sett: Få president Vladimir Putin til å kalle styrkene tilbake og betale krigsskadeerstatning. Et naturlig – og kanskje til og med godt – forslag er å kontakte Kinas leder Xi Jinping.

I en podkast fra helgen anbefaler statsviter Asle Toje (med sedvanlig snert i tonen) at vestlige land bør «snakke med Kina med innestemme, på en høflig måte, og si at dere må sette en lenke på bikkja deres». I tillegg til å ruste opp det som opprustes kan av defensive våpen, for å nevne noe.