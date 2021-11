Milgrams konfirmasjonsundervisning

Man kan ikke lære ungdommer at de er villige til å drepe sprell levende mennesker.

Konfirmanter i Rogaland har fått undervisning som vekker oppsikt.

Nå nettopp

I forrige uke ble en rekke konfirmanter ved Nærbø menighet i Rogaland utsatt for et interessant eksperiment, forteller Stavanger Aftenblad. En konfirmantleder spurte 14-åringene om de ville anbefalt abort av et foster med flere alvorlige diagnoser. Flere av ungdommene rakte opp hånden og bekreftet at ja, det ville de gjort.

Deretter ble det trillet et høyst levende menneske med flere av disse alvorlige diagnosene inn i lokalet.