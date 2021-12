De fleste nyheter skjer i utlandet. Men så sprang en politisk bombe i Innlandet.

En «gammel Oppland» har tent gnisten hos dem som vil ha tilbake to separate og rivaliserende fylker på hver sin side av Mjøsa.

Sprekker Innlandet fylkeskommune? Går Oppland og Hedmark hver til sitt etter kortvarig tvangsekteskap?

Mest sannsynlig ikke. Men det går trygt an å fastslå at demokratiet er herlig uforutsigbart noen ganger. Og at Ap-veteranen Erik S. Winther (77) er ukens i særklasse heteste navn fra de indre bygder.