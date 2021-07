Akademia står overfor flere problemer enn scenenekt og kansellering

En ny kommisjon skal vurdere trusler mot ytringsfriheten i akademia. De kommer fra flere kanter.

Kunsthøgskolen i Oslo har satt ytringsfriheten i akademia på dagsordenen. Men truslene mot denne friheten kommer fra mange kanter.

Det kommer sterke reaksjoner på nesten hva som helst for tiden. Men denne gangen var det ikke så rart at de kom.

Nylig utnevnte utdanningsminister Henrik Asheim (H) en ytringsfrihetskommisjon for akademia. Han la vekt på én begrunnelse: behovet for å demme opp for scenenekt og kansellering. Dette er typiske utslag av den mye omtalte bølgen av venstreorientert identitetspolitikk.