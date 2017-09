Ingen kan være overrasket over at spørsmålet blir stilt. Er Jonas Gahr Støre den rette til å lede Arbeiderpartiet på vei opp igjen fra skuffelsens dal? Men om spørsmålet blir stilt, er det ikke sikkert at det er så lurt å bruke så mye tid på det nå.

Gal strategi

For dette valgnederlaget handler ikke først og fremst om Jonas Gahr Støre. Det handler om et helt parti som ble enige om gal strategi. Og som etter at den opprinnelige strategien feilet valgte seg en ny, gal strategi. Det kan ikke klistres til en mann alene.

Åpen leder

Tvert i mot, faktisk. Spør man folk i Ap om Støres lederstil, nevner mange ordene åpen og inkluderende. Han kom inn etter at Ap hadde lagt bak seg åtte år i regjering. Partiet trengte å lufte tanker, heve taket, og utnytte opposisjonslivets idérike tilværelse. Støre fikk tilnavnet tåkefyrste i den fasen partiet var på sitt mest høyttenkende. Etter årets landsmøte, da programmet ble spikret, fikk vi se en annen Støre, en klar, tydelig og skarp Støre. Budskapet var godt forankret i partiet. Han hadde et begeistret landsmøte i ryggen. De siste tvilerne ble overbevist at Støres landsmøtetale.

Nestlederne går ikke fri

Nestlederne Trond Giske og Hadia Tajik har også vært dypt involvert i partiets valgkampstrategi. Tajik ledet programarbeidet. Giske omtales som partiets valgkampgeneral og har rykte på seg for å være en valgkampmaskin på to bein. Giske og Tajik er navn som nevnes når ledestrid er stikkordet, både fordi det er kjent at de ikke har et veldig varmt forhold, og fordi de sannsynligvis vil være rivaler.

Arbeiderpartiet må evaluere valgkampen, som endte på verste vis. At de siste dyrebare ukene av valgkampen ble preget av Støres fond og et retorisk basketak med Erna Solberg om Sylvi Listhaug, er et valg som åpenbart står laglig til for hogg. Knapt noen Ap-ledelse har vært så ofte på Vestlandet som Støre og Tajik, men de klarte knapt å flytte en eneste velger. I Trond Giskes hjemtrakter gjorde Ap et elendig valg. Det skal godt gjøres å klare å hekte hele denne nedturen på Jonas Gahr Støre.

Ikke et krav om lederskifte

Foreløpig er det da også lite som tyder på at det er der partiet legger inn kreftene nå, og lederstrid tar som kjent mye krefter. Så kan det godt være at temaet dukker opp igjen når evalueringen er gjennomført og neste valgkamp nærmer seg. Når partiet vet hvor det skal, må både Støre og partiet koste på seg en runde om hvorvidt han er rett mann for jobben. Men å begynne der, er ren selvskading.