Et skjult lydopptak er aktors viktigste bevis, men offentligheten får ikke høre det

Den profilerte forsvarsadvokaten Abdelilah Saeme benekter all skyld.

Bildet fra 2015 viser Abdelilah Saeme som forsvarsadvokat i en tidligere straffesak. Denne uken er han selv på tiltalebenken i Oslo tingrett. Foto: Vidar Ruud / NTB

Inge D. Hanssen (rettskommentator)

26. jan. 2021 17:07 Sist oppdatert nå nettopp

I mer enn to år etterforsket politiet i Oslo i all hemmelighet forsvarsadvokat Abdelilah Saeme – fra september 2014 til slutten av 2016. Først da fikk advokaten vite at han var siktet for alvorlige straffbare forhold.

Så sent som i juni 2020 konkluderte statsadvokat Carl Graff Hartmann med å tiltale Saeme for grov korrupsjon, grovt bedrageri og brudd på tolloven og bokføringsloven.