Å vende tilbake til normalen nå er en svært dårlig idé

Å slippe viruset fri i befolkningen er en ytterst dårlig idé.

Nå nettopp

Ville det vært bedre å la viruset herje fritt og brenne ut av seg selv?

Spørsmålet er blitt stilt om og om igjen etter at byer og land over hele kloden begynte å stenge ned på begynnelsen av året. Nå har tusenvis av leger og smitteverneksperter i mange land signert et opprop som er blitt kalt Great Barrington Declaration. De krever at tiltakene spisses mot gamle og sårbare, slik at resten av befolkningen kan leve som normalt, og kaller det risikobasert beskyttelse.