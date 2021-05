Nei til kjøttavgift på fredagstacoen til vanlige folk!

Sylvi Listhaug er ikke så opptatt av innvandring. Det er de eldre hun vil bære på gullstol.

Sylvi Listhaug holdt sin første tale som partileder i Frp under det digitale landsmøtet på Gardermoen. Foto: Stian Lysberg Solum

Mange har spådd at Frp kommer til å bli mer populistisk og slagordpreget med Listhaug som partileder. Det er ikke selvsagt at det blir slik.

Rett nok har hun en livlig Facebook-side der 167.000 mennesker trykker lik og del med stor entusiasme. Men hvis man leser biografien hennes, er det ikke mye tvil om at hun har et ektefølt engasjement for saker som i tiden fremover skal få mye oppmerksomhet av Frp.