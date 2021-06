SV gjør noe vanskelig verre

Audun Lysbakkens plan kan få et rødgrønt samarbeid til å spore av før forhandlingene er begynt.

SV-leder Audun Lysbakken vil sende en eventuell regjeringsplattform ut på uravstemning i partiet. Det kan skape trøbbel for et rødgrønt samarbeid. Foto: Olav Olsen

Nå nettopp

De siste ukene er det blitt enda tydeligere at de rødgrønne partiene ikke har et felles prosjekt for regjering.

Arbeiderpartiet vil lage regjering med Senterpartiet og SV. SV vil invitere også Rødt og Miljøpartiet De Grønne til samarbeid. Men Sp vil bare snakke om en Ap/Sp-basert regjering.