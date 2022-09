Svenskene har stemt på en ny regjering

Sveriges statsminister Magdalena Andersson søker avskjed.

Denne gangen får de det kanskje også.

Det var en fattet statsminister Magdalena Andersson som onsdag kveld kunngjorde at hun hadde tapt valget. Stort sett hadde hun jo grunn til å være fornøyd med resultatet. Som hun påpekte, hadde hennes parti Socialdemokraterna gjort et godt valg. Bedre enn ved forrige valg. Partiet er Sveriges største, ja til og med Nord-Europas største, sa hun.

Men det holdt ikke likevel. Samarbeidspartiene Centerpartiet og Vänsterpartiet gikk tilbake. Og et annet parti kan også ha medvirket til resultatet: Nyans. I Sveriges såkalte utsatte områder har Socialdemokraterna pleid å ta storeslem. Men Nyans, et parti som henvender seg til minoriteter, har gjort et grovt innhugg denne gangen og blitt nest største parti med nesten 29 prosent av stemmene i valgdistriktet Herrgården i Malmös bydel Rosengård, for å nevne noe.