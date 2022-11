I utakt med folket

Kristin Clemet Leder i tankesmien Civita

I dag 21:00

Arbeiderpartiet står for en mer radikal, uforutsigbar og ubalansert politikk, skriver Kristin Clemet.

Jeg tror at en av årsakene til Arbeiderpartiets tilbakegang er at partiet har forandret karakter.

På en meningsmåling som ble publisert onsdag kveld, fikk Arbeiderpartiet en oppslutning på 16,9 prosent.

Vi må 116 år tilbake i tid for å finne et valgresultat som er like dårlig som denne målingen. Ved stortingsvalget i 1906 fikk Arbeiderpartiet 15,9 prosent.