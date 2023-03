Flertall sier nei til «woke», men hva betyr det?

Mer enn hver tredje nordmann vil kalle seg «woke». Det er en seier for aktivistene.

29.03.2023 13:39

På eget initiativ har Respons analyse gjennomført en meningsmåling om folks holdning til aktivismen som ofte kalles «woke». Resultatene er tilsynelatende tydelige.

61 prosent mener politisk korrekthet har gått for langt. Kun 16 prosent sier det motsatte. Nesten like mange mener at «woke-kultur» har gått for langt. Menn er mer kritiske enn kvinner. Subjekt omtalte undersøkelsen først.