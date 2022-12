Makten i midten

Christina Pletten Kommentator

6 minutter siden

Larmen og vreden fra ytterkantene er der fortsatt. Men sentrum er i ferd med å få et veldig godt grep om makten i USA.

«Dette er et signal om at Kongressen – og jeg – elsker og respekterer alle amerikanere like mye.»

Disse ordene handler om homoekteskap. Og de kom fra svært uventet hold – fra senator Mitt Romney, en konservativ mormoner fra Utah.

