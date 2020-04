Tom Hagen nekter enhver befatning med bortføringen og eventuelt drapet på kona Anne-Elisabeth Hagen. Derfor er det naturlig at han anker fengslingskjennelsen til Eidsivating lagmannsrett.

Selv om offentligheten ikke vet mye om det bevismessige grunnlaget for å fengsle Hagen, tror jeg sjansen for at lagmannsretten vil løslate ham, er lik null.