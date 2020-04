Boken Sjokkdoktrinen (2007) av Naomi Kleins bygger på antagelsen om at et samfunn i sjokktilstand har svakere motstandskraft. Selv om bokens øvrige innhold kan diskuteres, er det lett å se at dette premisset holder vann nå.

Koronasjokket forandrer samfunnet. Ellers helt uaktuell politikk vedtas i høyt tempo. Mye av ren nødvendighet, selvsagt. Krisepakker må vedtas før man gjør konsekvensanalyser. Enormt inngripende helsetiltak iverksettes med enorm usikkerhet. Lover og forskrifter vedtas uten høringsrunder.