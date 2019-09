Vi har stadig kunnet lese at styringspartiene tapte valget. Helt riktig er påstanden ikke. Den store vinneren, Senterpartiet, er et virkelig drevent styringsparti, som har like lang regjeringserfaring som Høyre etter krigen. Lokalt er det selve ordførerpartiet, med en sterkt utviklet evne og vilje til styringsmakt.

MDG er grønnere også på dette området. Men partiet har ingen ambisjoner om å være et seminarparti. Det ønsker, som i Oslo, å drive praktisk endrende politikk. Utfordringen, som mange har pekt på, er naturligvis at disse to rødgrønne valgvinnerne ønsker å styre helt ulikt. MDG er et radikalt klimaparti, med oppslutning blant yngre velgere i byene. Sp er selve garantisten for kjøtt, diesel og lave veibommer og henter sine velgere fra distriktene, særlig fra de godt voksne aldersgruppene.